Het is onwaarschijnlijk dat Ali B terugkeert, aangezien hij onlangs zijn werkzaamheden stillegde na meerdere aangiftes tegen hem, onder meer van verkrachting. RTL staakte daarnaast de samenwerking met de rapper. Ook Paul de Leeuw is er waarschijnlijk niet bij. Hij staat niet meer onder contract bij RTL en is druk met andere projecten, waaronder zijn show Busje komt zo bij de NPO.

Terugkeer voor Dan?

Angela Groothuizen, die de afgelopen dertien jaar in talloze programma’s als jurylid en coach optrad, geniet nog altijd van dat werk. Ze zou graag weer in de coachstoel plaatsnemen als The Voice Senior terugkeert, vertelde ze vandaag in De perstribune. Alle versies van The Voice zijn momenteel opgeschort vanwege het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.