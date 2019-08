Angela omarmt de kraaienpootjes en Katja keert pikzwart van het strand terug

Blon­die-zangeres onthult: ben vastgebon­den en verkracht door inbreker

17:51 Blondie-zangeres Debbie Harry is ooit vastgebonden en verkracht door een inbreker. Het incident zou jaren geleden hebben plaatsgevonden, nog voordat de band Blondie bekend werd. Debbie schrijft er volgens People over in haar nog te verschijnen autobiografie ‘Face It’.