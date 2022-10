Angelina Jolie: ‘Brad Pitt kneep keel dicht van ons kind en sloeg ander in gezicht’

Jolie, Pitt en hun zes kinderen waren onderweg van Frankrijk naar Californië. ,,Pitt kneep de keel van een van de kinderen dicht en sloeg een ander kind in het gezicht”, meldt het dossier. Ook zou hij Jolie bij haar hoofd hebben gegrepen en haar door elkaar hebben geschud, bier over haar heen hebben gegooid en bier en rode wijn over de kinderen hebben gegoten.



In de papieren stellen de advocaten van Jolie dat de onderhandelingen over de wijnmakerij zijn stukgelopen, omdat Pitt wilde dat zij ‘een geheimhoudingsovereenkomst tekent die haar contractueel zou hebben verboden om buiten de rechtbank te spreken over Pitts fysieke en emotionele mishandeling van haar en hun kinderen’. Vervolgens wordt het incident beschreven, dat zou hebben plaatsgevonden in een privéjet.



Federale autoriteiten zouden het incident hebben onderzocht, maar hebben besloten om niet tot een strafrechtelijke vervolging over te gaan. Een paar dagen na het incident vroeg Jolie de scheiding aan. Jolie en Pitt hebben samen zes kinderen, in de leeftijd van 14 tot 21 jaar.



Pitt heeft nog niet gereageerd op de nieuwe beschuldigingen.