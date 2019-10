Angelina Jolie was 'behoorlijk kapot' in aanloop naar Maleficent

,,Het was een zware tijd. Ik had een paar moeilijke jaren achter de rug en ik voelde me niet heel sterk", zegt Angelina, waarmee ze verwijst naar het stukgelopen huwelijk met Brad Pitt. ,,Sterker nog, ik was behoorlijk kapot. Het duurde even voordat ik de kracht van Maleficent weer voelde", aldus de actrice.



Angelina vertelt daarnaast nog over het kleine rolletje dat haar dochter Vivienne speelde in de eerste film uit 2014. In deel twee had ze daar alleen geen zin meer in. ,,Ik probeerde het nog wel", zegt haar moeder. ,,Ze kan nog steeds niet geloven dat ik toen een prinses van haar heb gemaakt. Maar geen van mijn kinderen wil acteur worden. Niemand was geïnteresseerd.”