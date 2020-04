Angst bekruipt Lil’ Kleine en vriendin in Dubai: ‘Andere vakantie geworden dan we voor ogen hadden’

Grote zorgen om Pinkpop en Lowlands: ‘Desastreus als pas half mei besluit valt’

19:06 MOJO, de grootste concertorganisator van Nederland, maakt zich ernstig zorgen over alle festivals de komende zomer. Zelfs als de overheid de coronamaatregelen voor de zomer kan afschalen, is het nog zeer onzeker of grote evenementen als Lowlands, Pinkpop of Down the Rabbit Hole door kunnen gaan.