Anita Doth vecht weer tegen borstkanker: 'Ik voel me sterk'

Video Onbekend bandje strikt dochter Obama voor clip (en knipt haar eruit)

29 september Voormalig 'first daughter' Malia Obama (20) heeft onlangs voor het eerst in een videoclip gespeeld. De studente, die normaal gesproken in de luwte leeft, was dansend te zien in een video van de onbekende Amerikaanse band New Dakotas. Om onduidelijke redenen werd ze gisteren uit de clip geknipt.