Anita Witzier: Ik vertrek bij Memories met pijn in het hart

Al langere tijd was Anita Witzier in gesprek met KRO-NCRV over Memories, het programma waarin ze al twintig jaar oude geliefden met elkaar herenigt. De gesprekken gingen over de vorm van het programma, hoe was het na zo'n lange tijd nog fris te houden? Het antwoord bleek tweeledig: een aangepast format én een nieuwe presentatrice, Katja Schuurman. Zij is vanaf het voorjaar van 2018 te zien in zes afleveringen.



Dat wordt wennen voor de vaste kijker. Witzier was hét gezicht van Memories, maar ook zij erkent dat er iets moest gebeuren. ,,We hebben verschillende dingen geprobeerd. Andersoortige filmpjes, het programma wordt ook korter. Van 50 minuten naar een halfuur. Met twee items.”