Anna Drijver stond op Vlaamse filmset bekend als ‘Anna Overdrijver’

Volgens Drijver begon het al met de eerste zin uit haar script. ,,‘Twee Aziaten in marcellekes in een drugslabo’. Huh? Marcellekes? Nooit van gehoord, geen idéé wat de schrijver bedoelde’’, vertelt ze de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws . ,,Op de set heb ik ook tientallen keren moeten vragen wat Tom (haar tegenspeler acteur Tom Waes, red.) of de crewleden bedoelden. Bijvoorbeeld wanneer ze vroegen of de bareel dicht was. Bleek een slagboom te zijn. ‘Doet uw botten aan want het regent en we gaan ons peren zien’ Chinéés! ‘Is uwe kleine al proper’, vroeg me iemand. Ja, natuurlijk, we wassen haar elke dag. Bleken ze te vragen of mijn dochter al zindelijk was.’’

Feestjes

Dat de in Den Haag geboren Anna dingen graag benoemt, zorgde voor een schrikeffect. ,,Jullie zijn een stuk introverter en laten niet gauw het achterste van jullie tong zien’', zegt ze over de levensstijl van onze zuiderburen. ,,Het contrast was zo groot dat ze me na enkele dagen Anna Overdrijver gingen noemen. Je zag ze denken: Waar kakelt die ‘Ollandse’ nu weer over?” Drijver maakte zich er niet erg druk om. ,,Het is een verschil in cultuur. Niet beter of slechter, gewoon anders. In Nederland is er op een set veel meer haast, wordt er moordend hard doorgewerkt. Belgen zijn rustiger, bourgondischer ook. Ik kon op de duur de feestjes niet meer tellen. Bij een glas leer je de mensen pas écht kennen. Ik heb iedereen in mijn hart gesloten. Tom is tijdens die 100 opnamedagen zelfs een echt maatje geworden.”