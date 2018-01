Anna en Enrique delen eerste foto's van hun baby's

Derde kindje Kim Kardashian is geboren

16 januari Kim Kardashian (37) en haar man Kanye West (40) zijn opnieuw ouders geworden. Het gaat om een meisje, dat gisteren via een draagmoeder ter wereld is gekomen. ,,We zijn ontzettend dankbaar voor de vrouw die onze dromen doet doen uitkomen'', laat Kim weten in een verklaring die ze begint met 'Ze is er! We zijn verliefd'.