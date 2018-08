Anna kapitein voor een dag en André Hazes nog nooit zo nerveus

Vrijgela­ten Mick Harren vond cel 'hel op aarde'

11:06 Volkszanger Mick Harren heeft vreselijk veel spijt van het bedreigen van zijn voormalige stiefzoon in een horecazaak in Purmerend. Dat zei de artiest vrijdagavond in Shownieuws, waar hij voor het eerst zijn verhaal deed nadat hij elf dagen vastzat in de gevangenis.