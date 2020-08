Anna Nooshin hekelt Televizier-nominaties: ‘Bijna allemaal wit en blond’

Naast de bekende Televizier-Ring voor het beste programma worden sinds 2000 ook elk jaar Zilveren Televizier-Sterren uitgereikt voor de beste presentator en presentatrice. Kijkers kunnen momenteel stemmen op 25 mensen, waarna 3 genomineerden overblijven voor het gala volgende maand. Onder de huidige kanshebbers zijn achttien blonde vrouwen, onder wie Eva Jinek en Linda de Mol.



‘Het is waarschijnlijk makkelijker om niks over dit onderwerp te zeggen’, begint Anna haar Engelstalige post bij een screenshot van de Televizier-site. ‘Maar ik vind dat ik het moet doen, omdat er niks verandert als we stil zijn. Dit zijn de genomineerden voor de grootste tv-awardshow in Nederland. Als ik kijk naar de genomineerden voor beste presentatrice, zie ik dat ze bijna allemaal wit en blond zijn.’



Anna benadrukt dat ze respect heeft voor de genomineerden en haar bezwaren niet over hen gaan. ‘Dit gaat erover dat ik geen mensen van kleur zie in de lijst’, schrijft ze. Nooshin is blij dat Fidan Ekiz en Nadia Moussaid kans maken. ‘Maar dit is geen afspiegeling van de hele maatschappij. Als ik door Amsterdam loop, zie ik zoveel diversiteit en talent, zij moeten allemaal voelen dat ze erbij horen.’

De Televizier-Ster voor presentatrices ging sinds de komst van de prijs in 2000 altijd naar blonde vrouwen. Dit zijn de winnaressen van de afgelopen tien jaar:



2014-2016, 2018, 2019: Chantal Janzen

2017: Eva Jinek

2013: Linda de Mol

2012: Yvon Jaspers

2011: Linda de Mol

2010: Yvon Jaspers



Bij de presentatoren ging de prijs altijd naar witte mannen, behalve in 2012 (Ali B) en 2014 en 2016 (Humberto Tan).

Groter probleem

Nooshin beseft dat het gebrek aan diversiteit op de lijst waarschijnlijk te wijten is aan een breder gebrek aan diversiteit op tv. ‘Het probleem is veel groter. Het proces van het selecteren van talenten die een programma mogen presenteren moet meer divers zijn. (...) Het zou goed zijn als we ons allemaal vertegenwoordigd voelen op tv.’



Een goede representatie is inderdaad belangrijk; als je in de media nooit iemand ziet die op je lijkt, kun je het idee krijgen dat zulk werk voor jou kennelijk niet is weggelegd. Anna wil met haar bericht ‘een zaadje planten’. ‘Verandering gebeurt niet in één keer. Ik hoop (...) dat hier aandacht voor komt, zodat toekomstige generaties zichzelf meer terugzien in alle delen van de media.’

Quote Het doel is niet om een zo divers mogelijke lijst te maken, het gaat om de beste mensen Rebecca Schijven, Televizier

Hoe komt de lijst tot stand?

De lijst met 25 kanshebbers wordt elk jaar samengesteld door de redactie van Televizier. Dat gebeurt in een reeks vergaderingen. ,,We beginnen met een mega-longlist met alle presentatrices die het afgelopen jaar spraakmakende programma’s hebben gemaakt’’, legt projectmanager Rebecca Schijven uit. ,,Met elke vergadering wordt de lijst korter.’’



Hoewel de redactie het thema diversiteit belangrijk vindt en heeft ‘besproken’, benadrukt Schijven dat het bij de selectie puur om het werk draait. ,,Het doel is niet om een zo divers mogelijke lijst te maken, het gaat om de beste mensen. Niet om kleur of afkomst, maar om hoe de programma’s hebben gescoord, hoeveel ze er hebben gemaakt, om hun oeuvre.’’



Schijven erkent dat de lijst bij de presentatrices weinig divers is, maar meent dat het bij de mannen beter gaat met kanshebbers als Özcan Akyol, John Williams, Humberto Tan en Danny Ghosen. ,,En bij de stemmodule is ruimte voor een open keuze, mensen kunnen zelf iemand aandragen die nog niet genomineerd is.’’



Anna was in 2017, overigens samen met Özcan Akyol, nog genomineerd voor de Televizier Talent Award voor beginnend talent. Die ging dat jaar naar Marieke Elsinga.

Anna opende onlangs (omgeven door corona-ophef) een eigen Instagram-museum: