Anna Nooshin onder vuur na intiem momentje met Kim Feenstra

Nooshin en Feenstra ontmoeten elkaar gisteren voor een fotosessie van Holland's Next Top Model. De van oorsprong Iraanse Anna Nooshin presenteert het modellenprogramma, Kim is jurylid. ,,De hele dag elke dag knuffelen'', schrijft de fashionista bij het kiekje waarop ze duidelijk geniet van de zoen van Kim.



In een uur tijd stromen de reacties binnen. De twee worden babes genoemd en Esmee Geeratz - de stiefdochter van Chantal Janzen - laat weten 'in de rij' te willen aansluiten. ,,Skip die line dan maar'', knipoogt Nooshin terug. Een ander merkt op dat Nooshin zich er met de foto van bewust moet zijn dat er 'lelijke comments' zullen komen. ,,Haha, net als jij wacht ik er op'', reageert ze. Het kiekje wordt inderdaad door sommigen als ongemakkelijk gezien. ,,Iew, zijn jullie lesbisch ofzo?'', vraagt iemand zich bijvoorbeeld af.



Een fan neemt het voor de dames op. ,,Ik zie alleen maar twee mooie vrouwen die een vriendschappelijke kus geven. Tikkeltje uitdagend, but we like that.''