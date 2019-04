Anna Nooshin ten huwelijk gevraagd op Mauritius

Volgens Zeta is zijn vriendin ronduit perfect. ,,Nooit in een miljoen jaar dacht ik dat ik iemand zou vinden die zo volmaakt is, iemand die me gelukkiger zou maken dan ik ooit had durven dromen’’, laat hij over Anna weten op Instagram. Volgens Zeta heeft zij hem ‘diep geraakt’. ,,En me een nieuwe reden gegeven om te ademen. Toen ik jou ontmoette, realiseerde ik me dat alles wat ik verwachtte niet eens valt te vergelijken met wie je nu bent.’’