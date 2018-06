Anna raakt opgewonden van citroenen en Jochem ontmoet 'dubbelganger'

Jeroen van der Boom heeft zich vandaag bij een kapper een zogenoemde Lil Kleine-look laten aanmeten.

@lilkleine jajajajajajajajaja#hairstyle @teamleboudoir @ Een foto die is geplaatst door null (@jvdboom) op 12 Jun 2018 om 5:08 PDT

Cabaretier Jochem Myjer is in de Kunsthal in Rotterdam op de foto gegaan met een hyperrealistisch beeld dat volgens velen als twee druppels water op hem lijkt. Bij nader inzien vond de 'vochtvasthoudende' ADHD-komediant de gelijkenis wel meevallen.

Blondine Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, bracht een bezoekje aan een kapsalon om meer volume te krijgen.

Wassen en föhnen door deze lieverd @kapsterfarzaneh Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 12 Jun 2018 om 4:57 PDT

Actrice Carolien Karthaus-Spoor deelde een foto waarop weinig en ook weer heel veel te zien is. Ze liet zich onder een stromende douche fotograferen met haar zoontje Otis.

Best feeling in the world... #shower #babyotis #morningritual #beststartoftheday Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 12 Jun 2018 om 2:35 PDT

Modemeisje en presentatrice Anna Nooshin raakte bij een straatkraampje in Montenegro opgewonden van netjes sappige citroenen. Volgens Anna, zo schrijft ze zelf bij een veelzeggende foto, ging het om een opwekkend voorbeeld van 'streetgasm'.

When life gives you lemons... ask for tequila and salt 🤣 pic by @gs_gijs #streetgasm Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 12 Jun 2018 om 4:52 PDT

Noëlle van Stek, de 19 jaar jongere verloofde van GTST-acteur Ferri Somogyi (45) heeft even moeten zoeken naar haar babybuik, maar ze heeft 'm eindelijk gevonden. Ferri deed zijn aanzoek in april dit jaar op Ibiza.

Het was een tijdje zoeken naar die buik maar toen ineens was 'ie er! Lekker groeien jij, baby💕🌸. #week28 -> #3thtrimester Een foto die is geplaatst door null (@noie_) op 12 Jun 2018 om 4:45 PDT

Wolter Kroes haalde de afgelopen weken alles uit de kast voor een facelift van zijn riante achtertuin. De klus is op een haar na geklaard, vandaag werd met een gigantische hijskraan nog even een jacuzzi over het dak getild.

Wat een bedoening. Het heeft even geduurd maar na twee maanden is de tuinverbouwing bijna klaar ..... zin in de zomerrrrrr. Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 12 Jun 2018 om 0:41 PDT

Jan Smit is op Ibiza voor een nieuw seizoen van de Beste Zangers. Ondanks de zware bewolking boven het Spaanse feesteiland deed hij vanochtend toch maar zijn ongetwijfeld door een Nederlandse opticienketen gesponsorde zonnebril op.

Goodmorning Ibiza! 😎 #BesteZangers Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 12 Jun 2018 om 1:30 PDT

Leco van Zadelhoff heeft met gestifte lippen het spierwitte overhemd van Chantal Janzen gezoend.

Tja... wat je dus allemaal al niet moet doen voor je werk... @chantaljanzen.official kussen... met @chanel.beauty 💄.. voor @andcgram #lovethejob #loveher #lovethemagazine @andcgram Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 12 Jun 2018 om 2:30 PDT

Sterrenkapper Mari van de Ven is behoorlijk blij met dit door Jim Bakkum gemaakte portret.

Thanks for the Nice Pic @jimbakkum #mua #hairdresser #marivandeven #maccosmetics #makeupartist #makeover #makeuptime #makeuptutorial #maestropencelen #makeup Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 11 Jun 2018 om 21:20 PDT

Guus Meeuwis zoomt met een grappige fotomontage in op het feit dat hij vanavond voor de 54ste keer een stadionconcert geeft.

Ik denk niet dat die jongen op rechts ooit had durven dromen dat vandaag zijn 54e stadionconcert is! We hebben er zin in! 🤓🤓 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Jun 2018 om 1:23 PDT

Samantha de Jong (Barbie) gaat in een verse Instagrampost 'diep 'door het stof! Ze beschuldigde haar ex-man Michael onlangs van vrij ernstige zaken zoals mishandeling. Van die insinuaties heeft ze nu weer vreselijk veel spijt, zo schrijft ze. ,,Ik wil met een schone lei verder.''

Lieve familie vrienden ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie me zo erg steunen in deze moeilijke tijd het valt allemaal niet mee ook vooral me ouders zonder jullie had ik niet gered en ook me lieve tante bollie sandra joke karin ida silvana kimberley nancha bram nawfal dennis en shir gekke peter en rolf dankzij jullie steun houd ik me eigen op de been en ook michael en naomi ondanks alles wat er gezegt is hebben het uitgepraat alles voor de kids en we beginnen met een schone lei jullie ook bedankt voor alle steun voor milano weet dat het soms haat was maar hoop dat we met ze alle door 1 deur kunnen dit wilde ik even kwijt Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 11 Jun 2018 om 13:01 PDT

Actrice Eva van de Wijdeven scheurt tegenwoordig op een flitsende Tomos-brommer door de binnenstad van Amsterdam.

Awesome, Roadie #tomosroadie Een foto die is geplaatst door null (@evavandewijdeven) op 11 Jun 2018 om 23:16 PDT

Haarlemmer Roel van Velzen deed in het Louvre in Parijs een interessant audiotourtje en stuitte op een schilderij van Frans Hals. ,,Een muzikant uit Haarlem maar dan 400 jaar vóór mij.''

Een muzikant uit Haarlem, maar dan 400 jaar vóór mij... heel vet schilderij van Frans Hals. @museelouvre #DeNarMetDeLuit #Haarlem #twinningiswinning #Music Een foto die is geplaatst door null (@vanvelzenmusic) op 11 Jun 2018 om 23:32 PDT

Volgens zangeres Hind stond haar leven de afgelopen 2,5 jaar op zijn kop. Na haar liefdesbreuk met multimiljonair Marcel Boekhoorn pakte ze haar koffers en verhuisde naar Amerika om een nieuw bestaan op de bouwen. Iedereen die haar daarbij hielp, zoals mensen die haar opvingen, wordt vandaag hartelijk bedankt.

De in Amerika wonende en werkende Nederlandse acteur Michiel Huisman is een fervent hobbyfotograaf die nu ook de kunst van het selfiemaken heeft ontdekt.

🤳🏻📸 Een foto die is geplaatst door null (@michielhuisman) op 11 Jun 2018 om 15:38 PDT

Komediant Ruben van der Meer is gek op foto- en videofiltertjes.

Tinder Love ooh so Tinder... Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 11 Jun 2018 om 14:29 PDT

Supermodel en Victoria's Secret engel Romee Strijd heeft op Ibiza alvast een vaderdagcadeau gekocht: een Polo-geurtje.

Father’s Day is coming up, what are you gonna get your dad? I’m getting him Polo Ultra Blue @poloralphlauren #RLpartner #poloultrablue 💙 Een foto die is geplaatst door null (@romeestrijd) op 11 Jun 2018 om 12:07 PDT

Killerbodyfanate Fajah Lourens fotografeerde zichzelf in een designbadkamer in een redelijk doorschijnend kanten bovenstukje.

Top @sapphbyfaya soon available #mkbmshop #sapphbyfaya #sexy #bikini #lingerie Een foto die is geplaatst door null (@fayaofficial) op 11 Jun 2018 om 13:22 PDT

Tatjana Simic heeft al jaren een relatie met de schatrijke Lex, maar feitelijk is er maar één grote liefde in haar leven: een wat triest kijkend schoothondje.

Big love ❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 12 Jun 2018 om 0:47 PDT

Actrice Tanja Jess heeft ontdekt hoe het werkt in een sportschool: zweten als een varken om eruit te kunnen zien als een vos.

Did my #pilates for today #staylean #staystrong Hope to become a #fox ...for the moment feel more like a 🐷😅🐽 #grunt #groin Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 12 Jun 2018 om 1:09 PDT

Zangeres Edsilia Rombley is voor een nieuw album dat later dit jaar uitkomt alvast nummers aan het selecteren. De ideetjes voor de pianoballades werden aangedragen door haar fans.

Onder het genot van een theetje al jullie inzendingen voor The Piano Ballads - Volume II aan het checken! Wooow wat veel en wat een verrassende ideeën hebben jullie😍👍🏾#pianoballads #earlymornings #newalbum #coming #endofthisyear Een foto die is geplaatst door null (@edsiliarombley) op 12 Jun 2018 om 1:20 PDT

Jack, de zoon van Thomas Berge en zijn ex Myrthe, kreeg vandaag van zijn ouders een cadeau dat hij dolgraag wilde hebben: kaartjes voor een monstertruck-evenement op 30 juni in Ahoy. In een kort filmpje is te zien hoe enthousiast het ventje reageerde.

Pt 2 ! Op naar de monsterjam, hij is nog aan het bijkomen van de verassing.. Wat een geweldige droom die voor hem uitkomt!! ♥️♥️♥️ Een foto die is geplaatst door null (@thomasbergeofficial) op 11 Jun 2018 om 6:58 PDT

Bas Smit, de man van Nicolette van Dam, belazert de kluit in het onderstaande fitnessfilmpje.

Weinig mensen zijn goed in pull ups, maar laat dat nou toevallig mijn specialiteit zijn 💪😂😂😂 #fitnessmodel Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 11 Jun 2018 om 8:28 PDT

Georgina Verbaan deed vannacht geen oog dicht en besloot uit pure wanhoop in bed een selfie te maken. Heel herkenbaar, reageert een deel van haar volgers.