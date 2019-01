Anna scoort met perfecte spiegelgebakjes en ultieme wintertaart

De eerste opdracht, het maken van een Mont Blanc-taart mét kastanjes, ging de bakkers vrij gemakkelijk af. Ze voldeden bijna allemaal aan de voorwaarden, al had Hanneke moeite om de smaak van de kastanjes te behouden in de taart. Het oordeel van jurylid Janny van der Heijden luidde: ‘Ondanks de ongezoete slagroom, overheerst zoet héél erg.’ Maroeska, die er vorige week met de winst vandoor ging, kreeg ook wat tips mee voor de volgende keer. Haar taart zag er 'aantrekkelijk’ uit, maar de crème was aan de droge kant. ‘Je proeft duidelijk de smaak van kastanje, maar ik ben minder gecharmeerd van de merengue. En je bodem is vrij dik', oordeelde Janny.

Spiegelgebakjes

Dan de technische ronde: de spiegelgebakjes. De deelnemers wisten zich in eerste instantie bijna geen raad met de aanwijzingen op hun papiertje, maar moesten toch aan de bak. En veel tijd hadden ze niet om maar liefst zes van die glanzende lekkernijen voor te schotelen aan de jury. Vincent en Hanneke moesten voor deze keer het onderspit delven en eindigden beide op de vijfde plaats. Maroeska werd vierde, Cas scoorde een derde plaats (ondanks zijn lichte kleur gelei) en Nicole eindigde als tweede. Anna ging er met de winst vandoor. Zij wist de harten van de juryleden te stelen met haar spiegelgebakjes. 'Mooie glans en de smaak is goed. Mijn complimenten.’

Meesterbakker

De laatste opdracht, het spektakelstuk, luidde als volgt: maak een wintertaart, in het maagdelijk wit, van minimaal twee lagen hoog én er moet merengue in zitten. De bakkers kregen 2,5 uur de tijd om de beste versie van de opdracht te presenteren aan de jury.



Voor Vincent viel het spektakelstuk letterlijk in duigen. Zijn taart voldeed niet aan de eisen en ook de voorgaande opdrachten wist hij de Janny en Robert niet te overtuigen met zijn bakkunsten. Het was dan ook, ondanks de teleurstelling van kijkers thuis, geen verrassing dat Vincent zijn spullen moest inpakken. Voor hem is er een einde gekomen aan zijn avontuur in Heel Holland Bakt.



Anna daarentegen ging er met de titel Meesterbakker vandoor. De brunette scoorde deze aflevering bij elke opdracht punten en werd dan ook uitgeroepen tot winnaar. Voor de kijkers thuis een verademing: ‘Eindelijk geen Maroeska! Anna heeft terecht gewonnen.’