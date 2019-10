Anna viert romantisch vakantie en Victoria gaat voor kleurrijke coupe

Kijkers verbazen zich over nieuwe datingshow De Villa

22:19 De nieuwe datingshow De Villa maakte vanavond na acht jaar zijn comeback op televisie. In de RTL 5-datingshow krijgen acht vrijgezellen een week de tijd om elkaar te leren kennen en uit te vinden of ze met elkaar matchen. Kijkers van het programma verbaasden zich vanavond op sociale media over de gebeurtenissen in de villa. ‘Wekelijks uurtje ramptoerisme is weer voorbij.’