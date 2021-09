Anne-Mieke Ruyten terug naar roots voor hoofdrol Dagboek van een herdershond

Laura Ponticorvo opgenomen in ziekenhuis met zwanger­schaps­ver­gif­ti­ging

5 september Laura Ponticorvo, die momenteel in verwachting is van haar eerste kindje, is opgenomen in het ziekenhuis. De youtuber en influencer blijkt na onderzoek een zwangerschapsvergiftiging te hebben, zo schrijft ze in een bericht op Instagram.