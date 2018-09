Anneke Grönloh (1942-2018): podiumdier van de overtreffende trap

Anneke Grönloh werd in 1942 geboren in Nederlands-Indië. Haar verblijf in het Jappenkamp – Grönloh werd in haar vroege jeugd door de Japanse bezetter van Nederlands-Indië geïnterneerd – zou zij de rest van haar leven meedragen.



Grönloh werd het boegbeeld van de Indische gemeenschap in Nederland. Ze was immers zelf na de Tweede Wereldoorlog met de Willem Ruys naar Nederland gevaren, waar haar ouders (haar vader was een hoge legerofficier) een nieuw bestaan opbouwden.