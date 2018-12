Annemieke Schollaardt presenteert podcast over Wie is de Mol?

,,Klopt ja, we gaan het dus nóg groter aanpakken’’, vertelt Schollaardt. ,,Wie is de Mol? is zo’n programma waar je nooit mee klaar bent. Dat je terugkijkt, nóg een keertje en desnoods nog eenmaal ondersteboven om verborgen hints te ontdekken. Al doen wij in de podcast in principe niet aan hints.’’

De Wie is de Mol? Podcast is grotendeels een ‘blik’ achter de schermen. We horen geluidsopnames van het wel en wee op de ‘set’ – Colombia ditmaal - , Schollaardt spreekt met de makers en kijkersvragen worden (‘soms’) beantwoord. ,,Het sfeertje om het productieproces heen, heeft iets mysterieus. De makers willen dat deels intact laten, maar daar nu ook voor het eerst wat meer over onthullen.’’

Schollaardt is zelf oud-deelneemster van de tv-klassieker, in 2016 werd ze verliezend finalist (in het seizoen met Klaas van Kruistum als opperbedrieger). Traditiegetrouw spreekt ze elke zondag op NPO Radio 2 live met de afvaller van de laatste aflevering. Rond die tijd verschijnt dan ook de podcast online op onder meer de website van het programma. Ook daarin komt de afvaller nog uitgebreid aan het woord.

Deelnemers

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol?, met Rik van de Westelaken als opvolger van presentator Art Rooijakkers, start op zaterdagavond 5 januari. De kandidatengroep bestaat ditmaal uit onder andere Merel Westrik (RTL Nieuws), Robèrt van Beckhoven (Heel Holland Bakt) en visagist Nikkie de Jager.

Schollaardt: ,,En misschien goed om er toch even bij te zeggen: ik weet dus écht niet wie de Mol is!’’