Annette Barlo blijft geloven in betere kijkcijfers kwakkelende soap De Spa

Barlo hoopt dat De Spa de tijd krijgt om dit jaar verder te groeien. ,,Lukt dat niet dan is dat pech. Ik heb mijn best gedaan.'' Hoe dan ook is ze door de reeks als actrice weer in de spotlights komen te staan. ,,Ik ben benaderd voor een leuk project. Wat? Dat zeg ik niet, want misschien gaat het wel niet door. Er is niks zo onzeker als een tv-bestaan. Ik heb wel eens meegemaakt dat de deur voor een klus op een kier stond en het decor al klaar was. Op het allerlaatste moment ging het dan toch niet door'', aldus Barlo die niet wel zeggen om welk programma het ging.

De Spa is een prestigieus project voor Net5, zo stelde zenderbaas Annelies Sitvast voorafgaand aan de eerste aflevering. ,,Een latenightsoap is iets nieuws in Nederland. Het wordt tijd dat we ons gaan onderscheiden." Ook sprak ze de intentie uit om de eerste honderd afleveringen van de soap uit te zenden. Volgens Annette Barlo was er vanaf het eerste moment - en nu nog - veel vertrouwen in een goede afloop. ,,Er zijn niet voor niks al zoveel afleveringen opgenomen.'' Creative director Will Koopman (Divorce, Familie Kruys) van Talpa Fictie zei vorig jaar heilig in een succes te geloven. ,,Ik keek altijd in bed naar As The World Turns. Toen die Amerikaanse soap stopte, voelde ik een ongelooflijke leegte. De Spa moet dezelfde verslaving worden. Hopelijk gaat de vrouw weer terug naar Net 5. Het moet.’’