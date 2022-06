Anouk alleen voor ‘pleurisveel geld’ terug naar The Voice: ‘Ali was reden dat ik bleef’

Zangeres Anouk (47) keert alleen terug als coach bij The Voice of Holland als ze daar ‘pleurisveel geld’ voor krijgt. De Haagse rockster zei eerder alleen vanwege de knaken ‘ja’ tegen de inmiddels omstreden talentenshow, waar ze het de eerste tijd helemaal niet zo leuk vond. Ze bleef omdat ze zoveel lol had met collega Ali B.

Dat vertelt ze vanavond in Boerderij van Dorst, blijkt uit een fragment dat alvast online is verschenen. Anouk vertrok eerder dit jaar bij het RTL 4-programma, dat van de buis was gehaald na aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door onder anderen coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen. Ze stelde nooit meer terug te willen naar de ‘corrupte bende’.

Daar kijkt ze nu anders tegenaan, zo lijkt het. ,,Alleen als er echt pleurisveel geld wordt geboden’’, reageert Anouk als andere gast Gordon vraagt of ze terugkomt als ze wordt benaderd. De presentator lacht, maar Anouk meent het. ,,Dat is ook de reden waarom ik erin ben gestapt in eerste instantie. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat voor hun lol doen, zeg maar. Zou jij daar gaan zitten zonder dat je betaald zou krijgen, een beetje in een rode stoel gaan zitten en af en toe op zo’n knop drukken? Kom op.’’

Ali B zou volgens vermeende slachtoffers ernstig wangedrag hebben vertoond rond het programma, maar daar heeft Anouk naar eigen zeggen nooit iets van gemerkt. De twee hadden veel chemie. ,,Ik vond het helemaal niet zo leuk in het begin’’, aldus Anouk. ,,Ik vond het vooral leuk met Ali. Hij is wel de reden waarom ik ben gebleven. We hadden het ook gewoon altijd superleuk samen, ik heb echt heel veel gelachen met hem.’’

Of ze hem nog gesproken heeft nadat het schandaal in het nieuws kwam en ze hem toen één keer belde? ,,Nee’’, zegt Anouk. Gordon vindt het pijnlijk. ,,Dat is het leven’’, besluit ze.



Martijn pleit voor terugkeer

Anouk noemde Ali onlangs nog een ‘fucking pannenkoek’, die volgens haar dringend therapie nodig heeft. ,,Ik begrijp het ook gewoon niet’’, zei ze over het vermeende wangedrag. ,,Die gasten hebben zóveel geld. Ze hebben allemaal geld. Dan denk ik: waarom daar (bij The Voice)? Ze gaan toch elke keer naar Dubai? Waarom ga je niet één keer per maand daar naartoe, huur een boot, met tien sekswerkers. Laat je helemaal leegzuigen. Waarom moet dat daar? I don’t get it.’’

Het onderzoek naar de aantijgingen rond The Voice loopt nog. Presentator Martijn Krabbé vindt dat de rest van het twaalfde seizoen, dat net twee afleveringen onderweg was toen RTL de show stopte, op termijn gewoon moet worden uitgezonden.

