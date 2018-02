Anouk deelt sneer uit aan RTL Late Night: 'Daar kijkt niemand meer naar'

De zangeres plaatste de opmerking na het optreden van de Afrikaanse Silayio. Omdat zij geen Nederlands spreekt, had Anouk haar commentaar in het Engels gegeven. Toen Waylon besloot dat niet te doen, vroeg Anouk zich af of ze alles nog eens moest herhalen. Daar was vanwege RTL Late Night geen tijd voor, zei Martijn, niet beseffend dat hij Anouk daarmee een schot voor open doel verschafte. De snoeiharde sneer zorgde voor een hoorbare 'oh' van het geschrokken studiopubliek. Zelfs de ervaren tv-maker Krabbé, die een onheilspellend drumgeluid maakte, leek even met zijn mond vol tanden te staan. ,, I'm just keepin' it real man '', riep Anouk lachend.

Pijnlijk

Ook haar collega-coaches moesten even bijkomen van Anouks directheid. ,,Ik ben zo blij dat ik hier stiekem wijn heb'', zei Miss Montreal-frontvrouw Sanne Hans, die een slok nam uit haar rode The Voice-flesje. Ali B en Waylon deden hetzelfde, terwijl Martijn vroeg of die laatste alsjeblieft een ander onderwerp kon aansnijden.



Het is ongetwijfeld pijnlijk voor RTL dat de noodlijdende talkshow van Humberto Tan ervan langs kreeg in het meest populaire programma van de zender. RTL Late Night heeft al maanden te kampen met tegenvallende kijkcijfers en vestigde onlangs een laagterecord met 297.000 toeschouwers.



De vrijdag is meestal een lichtpuntje voor Tan, die meeprofiteert van het succes van The Voice. Gisteren bleven 899.000 mensen hangen, waarmee hij het alsnog aflegde tegen concullega Jinek op NPO1 (972.000 kijkers). The voice of Holland trok ruim 1,9 kijkers, die zagen hoe Kimberly werd overladen met tienen van de coaches.