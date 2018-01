Anouk keihard over deelneemster Kira: Jij hoort hier niet thuis

Kira zong het nummer All my life van Krezip. Dat beviel de 42-jarige Haagse absoluut niet. Ze viel daarom ook direct met de deur in huis. ,,Allereerst mijn complimenten dat je het überhaupt zo ver hebt gebracht", klonk het sarcastisch. ,,Ik moet je eerlijk zeggen, ik vraag me echt een beetje af hoe je hier tussendoor bent geglipt, tot aan de knock-outs. Je hoort hier niet thuis, ik vind het niet goed genoeg", luidde het harde commentaar van Anouk.



Het bleef niet alleen bij die harde woorden. Anouk vervolgde: ,,Er zijn mensen uit de vorige aflevering vertrokken, die zingen tien keer beter dan jij. Het spijt me, ik zou je gelijk naar huis sturen", snauwde ze. Coach Ali B haakte in op de kritiek van Anouk. ,,Wel een fijn genuanceerd verhaal", zei hij, waarop de zangeres vroeg of het echt zo hard was. ,,De airco is warmer", grapte hij.



Kira's coach, Miss Montreal, sloot zich aan bij de woorden van Anouk. Ze koos ervoor om Kira naar huis te sturen. Dat betekent dat de brunette niet te zien is in de liveshows.