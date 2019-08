Anouk op liefdestrip en Marco mist zijn vader

NikkieTuto­ri­als: Verloofde Dylan deed moeilijk in het begin

9:55 Door een misverstand had beautyvlogger Nikkie de Jager, bekend als NikkieTutorials, bijna geen verkering gehad met haar verloofde Dylan. In een nieuwe video doet de vlogger, die afgelopen seizoen meedeed aan Wie is de Mol?, voor het eerst het verhaal over de start van haar relatie uit de doeken én vertelt ze over het huwelijksaanzoek.