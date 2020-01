Anouk spijkerhard in The Voice: ‘Dit is meer een verplichte act op een schoolfeest’

Het is bij The Voice of Holland voorlopig nog geen seizoen vol muzikale hoogtepunten. De ophef die rond het programma ontstaat gaat veelal om randzaken. Zo was de wisselende kleur van de broek van een van de kandidaten het gesprek van de dag en maakten kijkers zich vorige week op social media druk over een wel erg klein mini-truitje. En dan hangt de ruzie tussen coaches Anouk en Lil Kleine, die we volgende week gaan zien, nog boven het programma.



Gisteravond ging het wederom niet over een geweldige zangstem of een uniek optreden. Dieptepunt van de avond was de battle tussen Brugklasbeatz en Nelson Bravehaert uit team Ali B. De groep is een coverband die het liefst guilty pleasures zingt uit de periode dat de leden op de middelbare school zaten. Nelson is een saxofonist die ook een zangcarrière ambieert. Samen brachten zij de megahit Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee.



,,Dit kan alleen maar Team Ali B zijn”, merkte Anouk na afloop op. In eerste instantie juicht de rapper daar nog om. Maar dan vervolgt de Haagse zangeres: ,,Het heeft iets schattigs en aandoenlijks. Ik vind het meer een soort van schoolfeest waar je verplicht met elkaar iets moet doen en dan komt dit er uit. Het is leuk voor de afwisseling met de andere acts en artiesten. Maar dat is het dan wel. Ik zou niemand kiezen.” De familieleden van de kandidaten reageren enigszins geschrokken. Een van hen zegt nog: ,,Oké, vriendelijk.”