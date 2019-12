Anouk stopt met Facebook: ‘Bedankt voor alle liefde en support’

update OM eist 3 jaar cel tegen ‘cloudhac­ker' BN’ers

17:26 De officier van justitie heeft vandaag drie jaar gevangenisstraf geëist tegen ‘cloudhacker’ Mitchell van der K. uit Almere. Volgens de aanklager is hij op het internet jarenlang ‘willens en wetens, veelvuldig en op ongekende schaal’ op zoek geweest naar gevoelig materiaal in privéaccounts om mensen te beschadigen. ,,En dat is materiaal waar je met je fikken afblijft.”