Anouk zit niet op eerste vliegtuig uit Marokko

Zangeres Anouk (45) zit niet in het vliegtuig met Nederlanders dat gisteren uit Marokko is vertrokken. Dat heeft haar woordvoerder desgevraagd gemeld. Anouk is een van de honderden Nederlanders die inmiddels een maand vastzitten in Marokko door de coronacrisis.