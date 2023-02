Ant-Man and the Wasp: Quantumania verzuipt in de computersoep

recensieEen superheld die het niet moet hebben van een magische frisbee (denk aan Captain America ), of de gave om zichzelf te teleporteren (denk aan Doctor Strange ), maar een die met een krimppak zichzelf kan verkleinen tot formaatje mier en vervolgens vooral zijn boerenverstand moet gebruiken. De eerste twee Ant-Man -films waren met hun overzichtelijke plots, humane personages en een minimum aan hocus pocus prettige buitenbeentjes in het Marvel-universum. Van die charmante bescheidenheid is in het derde deel weinig meer over.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actie/Sciencefiction



Het begint allemaal nog geinig met Scott Lang alias de titelheld (Paul Rudd) die zijn avonturen met collega-Avengers uit de doeken doet in een wel erg egostrelende autobiografie. De faam drijft hem steeds verder weg van zijn vriendin Hope (de wespenvrouw, gespeeld door Hobbit-actrice Evangeline Lilly) en zijn dochter Cassie. Ze worden gedwongen meer tijd samen door te brengen wanneer de complete familie, inclusief Ant-Mans schoonouders (acteerveteranen Michael Douglas en Michelle Pfeiffer), per ongeluk belandt in een soort tussendimensie.

Dit Quantum-rijk houdt wat flora, fauna en architectuur betreft het midden tussen de planeet Pandora uit Avatar en de fantasiekosmos uit Star Wars. Verwacht dus veel gespuis waaronder een pratende kauwgombal en een stronk broccoli in een colbertje. Het is de bedoeling dat je dit alles met pretoogjes en een open mond aanschouwt, maar we zijn na die eerder genoemde titels en ander Marvelproducties als Guardians of the Galaxy wel wat gewend. Bovendien: zeker na het technisch geniale Avatar: The Way of Water oogt deze nieuwe Ant-Man soms als een haastig in elkaar geflanste YouTube-video. We zijn verwend (of verpest).

Mierenneuken

Problematischer is het feit dat Marvel steeds meer goochelt met parallelle universums. Dat haalt de angel uit de spanningsboog. Als een missie niet slaagt in de ene, lukt het vast wel in een van de duizend andere werelden. Het komt de emotionele betrokkenheid niet ten goede. Wie daar somber van wordt, zet je schrap: Ant-Man and the Wasp: Quantumania is slechts het begin van wat in insiderskringen fase 5 van de voorlopig nog wel even voortdenderende filmfranchise wordt genoemd. Klagen over een gebrek aan ironie en een schurk met onduidelijke motivaties (al is Jonathan Majors als Kang the Conqueror hier een van de hoogtepunten) lijkt mierenneuken, maar het worden meer en meer broodnodige ingrediënten van een steeds onsamenhangender smakende computersoep.

