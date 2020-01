Antoinette Hertsenberg: Elke aflevering geeft mij een speeltuingevoel

Een televisiecarrière lag nooit in de lijn der verwachting in het leven van Antoinette Hertsenberg (55). Tot ze in 1994 als woordvoerder namens de Dierenbescherming bij Nova in gesprek ging met een jager. Haar optreden maakte indruk bij de Tros en ze werd naar Hilversum gehaald om een nieuw consumentenprogramma te presenteren.



Na het verdwijnen van Kieskeurig in 1993 vond de achterban van de Tros het namelijk een gemis dat er geen televisieprogramma over klein consumentenleed meer was. Er zou daarom een nieuw programma komen; de opzet werd aan de nieuwe redactie overgelaten. Hertsenberg kwam zelf met de naam Radar.



Ze had geen enkele ervaring. Niet als presentatrice, al helemaal niet in de andere functie die ze erbij kreeg: eindredacteur. ,,Ik was zo groen als gras en zat pas tweeënhalf jaar bij de Dierenbescherming. Dat ene optreden was lifechanging. Ik kreeg nog een negendaagse cursus, maar heb uiteindelijk een langere opleiding voor autorijden gehad dan om op televisie te verschijnen.”