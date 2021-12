Antony Sher, favoriete acteur van prins Charles, overleden

Manager R. Kelly aange­klaagd wegens bedreigen slachtof­fers

Donnell Russell (46), de manager van R. Kelly (54), wordt door een drietal vrouwen aangeklaagd voor zijn aandeel in het misbruik dat de zanger met hen pleegde. Volgens de vrouwen werden ze meerdere malen bedreigd door Russell in aanloop naar de première van de docuserie Surviving R. Kelly, die in december 2018 uitkwam. Lizette Martinez, Lisa Van Allen en Faith Rogers dienden de aanklacht in bij het Hooggerechtshof in New York. dit meldt Page Six.

