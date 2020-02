Anya Taylor-Joy: Hoofdrol in kostuumdrama Emma is een droom die uitkomt

Als prille tiener las actrice Anya Taylor-Joy (23) de roman Emma van Jane Austen voor het eerst. Het was min of meer verplichte kost op haar school, maar de essentie van het boek drong toen niet tot haar door. ,,Ik vond het eerlijk gezegd wat langdradig en ik had weinig gemeen met het hoofdpersonage. Ik vond haar toen heel gemeen en weinig sociaal. Niet echt een sympathiek mens.”



Later moest Taylor-Joy, een van de veelbelovendste actrices van haar generatie, na haar vertolkingen in films als The Witch, Split en Glass, zich weer in de materie verdiepen. De Amerikaanse popfotografe Autumn de Wilde (50) wilde haar per se Emma laten spelen in haar regiedebuut. Toen ging er voor de actrice een wereld open.