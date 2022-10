Apple Music verwijdert afspeellijst met muziek van Ye West

In de laatste weken is veel controverse ontstaan over de rapper, die zich in verschillende interviews en tweets antisemitisch heeft uitgelaten. Muziekweekblad Billboard heeft Apple om een reactie gevraagd op het verwijderen van de afspeellijst, maar de techgigant heeft tot dusver nog niet gereageerd.

In de afspeellijst in kwestie stonden hits van West als Gold Digger, Runaway, Heartless en Power.

Op Spotify is een vergelijkbare playlist, met als titel ‘This is Kanye West’, nog wel te beluisteren. Wel bekritiseerde Spotify-CEO Daniel Ek in een interview met Reuters de antisemitische uitspraken van West, die EK “afschuwelijk” noemt. Ek zegt dat hij alleen muziek van West op Spotify gaat verwijderen als zijn label daar om zou vragen.

West beweerde onder andere in een podcast dat de vorig jaar overleden George Floyd niet omkwam door verstikking tijdens een politieoptreden, maar door een overdosis van de pijnstiller fentanyl. Daarnaast verkondigde hij in meerdere interviews antisemitische samenzweringstheorieën. Ook droeg hij op een podium een shirt met de tekst ‘white lives matter’.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: