Apps van tv-spelletjes getest: nieuwe Slimste mens-app is een fiasco

Philip Freriks krijgt lesje yoga in De slimste mens: ‘Wat ik allemaal niet doe’

Hij staat normaal gesproken achter de desk in De slimste mens, maar dinsdagavond liet Philip Freriks (79) zich verleiden tot een lesje yoga in de studio. Kandidaat Ghislaine Plag daagde hem uit de ‘downward facing dog’ te doen, al liep dat niet helemaal zoals de presentator wilde. ,,Zullen we het maar voor gezien houden?” zei hij voor het oog van ruim 1,7 miljoen kijkers.