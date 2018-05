Ard uit Groenlo maakt bekende Nederlanders weer jong

Tennisster Michaëlla Krajicek kondigt echtschei­ding aan

19 mei Aan het huwelijk van tennisster Michaëlla Krajicek en Martin Emmrich is na bijna drie jaar een einde gekomen. De Nederlandse speelster maakte via Twitter bekend dat ze gaat scheiden. Ze plaatste er foto's bij van de bruiloft, want die bijzondere dag zal ze zich altijd blijven herinneren.