Ariana Grande deelt foto's van huwelijksreis naar Nederland

Op sociale media dook afgelopen week de ene na de andere foto op van de wereldster die haar tijd in Nederland doorbracht. Zo bleek dat ze naar een restaurant vlakbij het Rembrandtpark was geweest. De eigenaresse van het restaurant deelde daarna een selfie met Grande op sociale media.

In december maakte de 28-jarige zangeres haar verloving met de 25-jarige Gomez bekend via sociale media. Het stel ontmoette elkaar in januari vorig jaar. Door de coronacrisis gingen ze vlak daarna samen in quarantaine en in juni trok het stel definitief bij elkaar in.