Ariana Grande in de clinch met modeketen over jatwerk

Ariana Grande is niet zo blij met de Amerikaanse modeketen Forever 21. Die heeft namelijk een nieuwe campagne gelanceerd waarin haar naam wordt gebruikt en een model te zien is dat sprekend op de zangeres lijkt. Volgens Ariana is dat misleidend omdat zij er niet bij betrokken is. Ze is dan ook naar de rechter gestapt, melden verschillende Amerikaanse media.