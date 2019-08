Ariana Grande scheurt in fietstaxi door Amsterdam

Jamie Oliver geeft fouten rondom faillisse­ment toe: ‘Ik ben er helemaal kapot van’

14:54 De teloorgang van Jamie Olivers restaurantketen eerder dit jaar was vooral te wijten aan de naïviteit en misplaatste arrogantie van de Brit zelf. Dat zegt hij in een nieuwe documentaire, toegevend dat hij fouten heeft gemaakt. ,,We werden verwaand, we dachten dat alles wat we deden zou werken.’’