Arie heeft nu al brok in de keel en Charly verliefd op zichzelf

Tussen Kunst en Kitsch in het Dordrechts Museum zit nu ook anderhalve meter

11:55 Geen lange rijen bezoekers en geen oe's en aa's van het publiek in het Dordrechts Museum. Avrotros heeft de opnames van Tussen Kunst en Kitsch hervat, maar vanwege corona zónder de gezellige drukte die we van het programma gewend zijn. ,,Als het goed is, merkt de kijker er straks weinig van.’’