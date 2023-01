Arjen Lubach deelt in bedankspeech Mediapersoon van het Jaar subtiele sneer uit aan DWDD

De prijs werd uitgereikt in een uitpuilend Beeld & Geluid-museum. Lubachs vriendin Martine de Jong, die ook aan zijn programma meewerkt, en enkele collega's zaten op de eerste rij. Lubach grapte in zijn bedankspeech ook dat hij het fijn vond dat de organisatie het had behaagd dat Tim Hofman al genoeg prijzen heeft gehad. Verder gaf hij aan vereerd te zijn de prijs te ontvangen van André van Duin, die hij van jongs af aan al nadeed.



,,Het is een gekke titel", reageerde Lubach in zijn bedankspeech. ,,Iedereen weet dat ik zonder mijn programma nooit deze prijs gewonnen zou hebben en dat ik zonder mijn team mijn programma nooit had kunnen maken. We hebben de laatste tijd veel gehoord over snelle doorloopsnelheden van redacties. Gelukkig is dat bij mij niet het geval. Bedankt Janine Abbring (eindredacteur van de Avondshow met Arjen Lubach, red.) daarvoor", zei hij met een knipoog naar de verhalen rond De Wereld Draait Door.