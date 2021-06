‘Arjen Lubach komt laat na Op1, maar waarom niet op vrijdag?’

Dit zijn de ingrediënten van een nieuwe AD Media Podcast. Angela de Jong onthult dat Arjen Lubachs nieuwe programma op de late avond gaat plaatsvinden. Eerder werd al duidelijk dat de presentator vier dagen in de week een programma ging maken. Op1 wordt daardoor iets vervroegd en daarna komt een half uur met de satiricus.



De panelleden bespreken verder uitgebreid de commercials rond het Nederlands elftal, maar ook de negatieve sfeer bij de analyses van de wedstrijden van Oranje. Dit alles is gekoppeld aan de stelling: ‘Genieten, al die Oranje-commercials! Dan kunnen we naar het toilet tijdens de analyses!’ Daarnaast reageren ze ook op de stelling: ‘De zenderbazen doen ook niks om nog maar iemand naar die tv te trekken.’



Luisteren dus, naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



Liever luister via Spotify of Apple? Dat kan!