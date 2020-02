Arjen Lubach plaagt Op1 met grote tafel en neemt verrekijker mee

Het elfde seizoen van Zondag met Lubach begint komend weekend en daarom zat Arjen Lubach aan tafel om daarover te praten. Hij had duidelijk besloten om een punt te gaan maken van de grootte van de tafel van het praatprogramma. Aan het begin van de aflevering, als duidelijk wordt dat host Charles Groenhuijsen te kampen heeft met een griepje en daarom slecht bij stem is, begint hij met plagen. ,,Het is voor het eerst echt fijn, dat die tafel zo gigantisch groot is.” Om daarna op Groenhuijsen te reageren: ,,Ik zie je niet, maar het klinkt goed.”

Later in de uitzending worden de brainstormsessies bij Zondag met Lubach besproken. Carrie ten Napel vraagt Lubach of ze dat aan net zo’n grote tafel doen als bij Op1. Daarmee geeft ze de presentator een schot voor open doel. ,,Niet zo groot‘’, countert deze. ,,Deze is wel echt krankzinnig groot.” Daarop tovert hij een verrekijker tevoorschijn. ,,Ik dacht: straks zie ik niet wie er aan de overkant van de tafel zit. Ah! Het is Carrie ten Napel, dat zie ik nu pas.”



Lubach begint zondag aan het elfde seizoen van zijn satirische talkshow. Over de onderwerpen kon hij nog niet al te veel vertellen. Het afgelopen seizoen was het meest succesvolle ooit. Elke aflevering wist meer dan één miljoen kijkers te boeien. Ook werd er een record verbroken: de aflevering van 1 december 2019 werd door ruim 1,4 miljoen belangstellenden bekeken.