Armin van Buuren keert terug met soloshow: ‘Ik kan niet wachten’

This Is Me: Feel Again bestaat uit vijf evenementen, waarvan de zaterdagmiddag show toegankelijk zal zijn voor alle leeftijden. Door de pandemie werden de This Is Me-shows twee keer eerder verplaatst, er zijn slechts een paar laatste kaarten beschikbaar voor de concertreeks in juni. De kaartverkoop start op donderdag 31 maart.

De laatste keer dat Armin van Buuren een soloshow gaf in Nederland was in 2017, tijdens The Best Of Armin Only in de Johan Cruijff ArenA. De dj kijkt er ontzettend naar uit om weer te mogen optreden. ,,Na twee jaar zonder optredens op eigen bodem kan ik niet wachten om mijn Nederlandse fans weer te zien en samen te komen op de dansvloer. Die connectie is waar het uiteindelijk om draait en wat ik de afgelopen tijd het meest heb gemist. Ik heb ontzettend veel zin om deze periode af te sluiten en samen met mijn geweldige fans weer een aantal gave shows neer te zetten.”