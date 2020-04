Armin van Buuren start onlinecursus produceren: ‘Er komt zoveel op je af’

Ze kunnen niet naar festivals of clubs en zouden eigenlijk best zelf muziek willen produceren. Danceliefhebbers weten vaak niet hoe ze dat moeten aanpakken. Dj Armin van Buuren biedt de nieuwkomers in deze coronacrisis de helpende hand.