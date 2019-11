Arnold Schwarzenegger en Greta Thunberg samen op fietstocht

De ontmoeting was vorige week al, maar pas nu komt Arnold Schwarzenegger ermee naar buiten. Bij de foto’s schrijft hij dat het fantastisch was om Greta Thunberg te ontmoeten. De acteur liet zijn dochter Christina ook kennismaken met de klimaatactiviste. ,,Blijf inspireren”, aldus de acteur en oud-politicus bij de tweet.

Thunberg is in Amerika om deel te nemen aan allerlei klimaatdemonstraties. Eigenlijk zou ze doorreizen naar Chili voor de grote klimaattop volgende maand in dat land. Vanwege politieke onrust daar is de top verplaatst naar Spanje. Greta probeert nu iemand te vinden die haar terug naar Europa wil zeilen.