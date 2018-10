Arnold Schwarzenegger: ik ben fout geweest

Zo werd hij een aantal dagen voordat hij gouverneur werd in 2003, door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, iets wat de acteur stellig ontkende. Nu zegt hij daar het volgende over: ,,De beschuldigingen hebben me aan het denken gezet en ik wilde hoe dan ook voorkomen dat iemand, inclusief ikzelf, ooit die fout zou maken. Daarom hebben we allemaal een cursus gevolgd over seksuele intimidatie, om zo duidelijk te maken wat wel en niet mag."



Ook heeft hij spijt van het kleineren van zijn politieke tegenstanders, die hij 'meisjesachtige mannen' noemde. ,,Dat was niet correct, dat had ik niet moeten doen. Ik voel me daar slecht over en zeg dan ook sorry. Ik noemde ze meisjes omdat ze geen risico's durfden te nemen, maar dat was kortzichtig. Uiteindelijk wil je gewoon met elkaar kunnen samenwerken."



De actieheld was 25 jaar getrouwd met Maria Shriver, die hem verliet nadat bleek dat Arnold een buitenechtelijk kind bij een andere vrouw had verwekt. Niet zomaar een vrouw, maar hun huishoudster die al jarenlang bij hen werkte.