Arrestatiebevel tegen R. Kelly na missen hoorzitting

Temptation Island Djamiah geeft in tranen toe 'meer’ voor Damian te voelen: Hij heeft alles

12 september Nog even en de ultieme relatietest zit er voor de Temptation Island VIPS-deelnemers op. Waar sommige stelletjes nog de hoop hebben op een goede afloop, zijn anderen zelfs al uit elkaar. En dat betekent dat sommige deelnemers de touwtjes wel heel erg laten vieren. In de aflevering van vandaag was er dan ook geen ontkomen aan de enorme hoeveelheid spanning tussen Damian en Djamiah. En ook Shirley en Joris groeien steeds meer naar elkaar toe. ,,Sorry Damian", zei Shirley voor de camera terwijl ze met Joris in een bed lag.