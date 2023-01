Art Rooijakkers heeft ‘al een poosje’ een nieuwe vriendin

Rooijakkers, die nu op RTL het programma Dna Singers presenteert, was eerder twintig jaar samen met Andrea. Zij bevestigden in 2021 uit elkaar te zijn gegaan . Art en Andrea hebben een tweeling: Puk en Keesje.

De 46-jarige presentator kon tussen medio 2021 en 2022 niet werken omdat hij een ernstige zwelling op zijn stemband had. Het granuloom, zoals de zwelling heette, moest worden weggesneden. Sinds dit najaar is Rooijakkers weer aan het werk voor RTL en BNR.

