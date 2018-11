Art Rooijakkers heeft eerste kijkcijferhit bij RTL te pakken

Het moet toch even spannend zijn geweest voor Rooijakkers. Zijn eerste programma Holland-België had het weliswaar niet slecht gedaan, maar was ook geen klapper van formaat. In aanloop naar de première van Praat Nederlands Met Me kreeg hij ook nog enigszins de publieke opinie tegen zich. De geruchten gaan dat hij de nieuwe presentator van Expeditie Robinson wordt. Dennis Weening werd op een onhandige manier met veel slechte publiciteit door RTL aan de kant gezet. Het zorgde voor een deukje in zijn perfecte imago.



Toch lijkt Rooijakkers nog altijd goed te liggen bij de kijker. De 1,2 miljoen kijkers zijn in de tijd dat nieuwe programma's vaak moeite hebben boven het miljoen uit te komen een prima resultaat.



In Praat Nederlands Met Me nemen drie teams het tegen elkaar op. Zij krijgen allemaal vormen van Nederlandse taal voorgelegd, van straattaal tot dialect. Aan hun de taak het allemaal te begrijpen. Gisteren werd de uitzending gewonnen door teamcaptain Georgina Verbaan, die werd ondersteund door Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck.



Het best bekeken programma van de avond was het Achtuurjournaal. Met 1,6 miljoen kijkers stond het nieuwsbulletin bovenaan in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Op de tweede plek zijn de samenvattingen van het Eredivisievoetbal (1,4 miljoen kijkers) te vinden. Het Zesuurjournaal (1,3 miljoen) sluit de top drie af.