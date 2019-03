Art Rooijakkers maakt een zomerse late avond show voor RTL 4

Willeke Alberti geeft verjaar­dags­feest­je in AFAS Live

Willeke Alberti geeft op 5 oktober, in aanloop naar haar 75e verjaardag, een groot optreden in AFAS Live. In deze Show van mijn leven, zoals ze het eenmalige concert noemt, haalt de grande dame van de Nederlandse muziek samen met het publiek herinneringen op uit haar ruim 60-jarige carrière.