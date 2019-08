Art Rooijakkers neemt presentatie Van der Vorst Ziet Sterren op zich

,,Ik vind het spannend, eervol en heel bijzonder dat ik hiervoor gevraagd ben", reageerde Art vandaag in RTL Boulevard op het nieuws. In het programma bracht Peter bezoekjes aan sterren in binnen- en buitenland. ,,Het is heel mooi om in het leven van iemand te mogen duiken en een tijdje met hem of haar te mogen optrekken." Wie Art graag zou willen interviewen, weet hij wel. ,,Stiekem hoop ik op Bruce Springsteen. De mail is er al uit, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen."



Hoe de opvolger van Van der Vorst Ziet Sterren gaat heten, is nog niet bekend. Art presenteerde eerder onder anderen Wie is de Mol?, Cash op Zolder en Helden van de wildernis. Sinds juni is de 42-jarige presentator dagelijks op RTL4 te zien met zijn eigen zomertalkshow Zomer met Art.